ПФР направил более десяти триллионов рублей на поддержку граждан в 2021 году

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Пенсионный фонд России (ПФР) выделил более десяти триллионов рублей в 2021 году на поддержку граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в четверг, 21 апреля.

— Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год, на 7,6 процента и составили 9,8 триллиона рублей, — говорится в сообщении.

Бюджет фонда был исполнен с дефицитом, который был сбалансирован за счет остатков средств. Уточняется, что 86 процентов этих средств направлено на выплату пенсий, что составляет почти 8,8 триллиона рублей.

Также на различные меры поддержки семей с детьми было направлено более 660 миллиардов рублей. При этом свыше 52 миллиардов рублей направили на выплаты малообеспеченным семьям, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

До этого президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Первый доклад по выполнению поручения президента должен состояться до 15 июня, а последующие — ежеквартально.

Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.