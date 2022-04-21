МИД РФ: Военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью

Фото: МИД РФ

Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Об этом сообщил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в четверг, 21 апреля.

— Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей, — передает его слова «360».

Днем ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне надеются, что Россия позволит НАТО принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По ее словам, в таком случае участие в эвакуации смогут принять и союзники альянса.

Бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс рассказал, что НАТО просто не готово к конфликту с Россией. Бэрронс подчеркнул, что у Великобритании нет необходимых для этого систем обороны. Так, если бы британским войскам пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.