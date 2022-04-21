Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: Военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью

Евгений Белоусов

В мире
МИД РФ: Военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
Фото: МИД РФ

Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Об этом сообщил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в четверг, 21 апреля.

— Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей, — передает его слова «360».

Днем ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне надеются, что Россия позволит НАТО принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По ее словам, в таком случае участие в эвакуации смогут принять и союзники альянса.

Бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс рассказал, что НАТО просто не готово к конфликту с Россией. Бэрронс подчеркнул, что у Великобритании нет необходимых для этого систем обороны. Так, если бы британским войскам пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.

Читайте также:
Украина МИД РФ НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте