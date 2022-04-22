Бедрос Киркоров передаст Музею Победы картину Федора Селезнева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Народный артист России Бедрос Киркоров в скором времени передаст в дар Музею Победы картину Федора Селезнева «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года». Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В пресс-релизе музея сказано, что на полотне отображена дружеская встреча артиста с маршалами Победы Иваном Баграмяном и Георгием Жуковым. Бедрос Киркоров запечатлен на ней во время исполнения легендарной композиции «Алеша», посвященной памятнику советскому солдату в Болгарии.

Будущий экспонат своей выставки музей получит в субботу, 23 апреля. Торжественная церемония передачи картины состоится в ходе награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Мои герои большой войны». Вместе с призерами конкурса Киркоров исполнит песню «Алеша».

Накануне, в день 80-летия с момента окончания Битвы за Москву, 20 апреля, в столичном Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя. Первыми участниками памятной акции стали ветераны Великой Отечественной войны.