Издательский дом Condé Nast прекратил деятельность в России

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Издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и всю деятельность на территории РФ. Об этом говорится в письме руководителя издательского дома Роджера Линча.

— Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке, — написал Линч в обращении к коллегам.

Уточняется, что 10 процентов российских сотрудников продолжат исполнять некоторые обязанности, передает РИА Новости.

5 марта американский писатель Стивен Кинг заявил, что не планирует продлевать контракты с российскими издательствами.

Кроме того, принадлежащие компании Paramount телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr. и NickToons перестанут вещать в России с 20 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Кабельщик» в понедельник, 18 апреля.

Многие компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.