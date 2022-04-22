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Андрей Бочкарев оценил готовность платформенного участка на станции «Варшавская» БКЛ метро

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев оценил готовность платформенного участка на станции «Варшавская» БКЛ метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

На платформенном участке станции метро «Варшавская» подходят к концу отделочные работы. Ведется облицовка западного и восточного вестибюлей. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке полностью выполнены работы по облицовке поверхностей. Пол уложен гранитом, путевые стены отделаны панелями из мрамора белого цвета, а колонны — темным мрамором, — рассказал он.

Также заммэра отметил, что специалисты продолжают обновление инженерного оборудования «Варшавской».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что в рамках отделочных работ на платформе остается лишь завершение монтажа металлоконструкций колонн дымоудаления и выполнение их облицовки, говорится в релизе.

Помимо этого стало известно, что в текущем году планируется завершение строительно-монтажных работ на четырех медицинских объектах в Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах столицы.

Уточняется, что в ЮАО появятся два новых объекта в районе Бирюлево Восточное, в ЮЗАО завершатся строительные работы в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) в Академическом районе, в ЮВАО построят патолого-анатомический корпус на территории Городской клинической больницы № 13.

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