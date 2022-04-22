Минобороны России опубликовало кадры оставленного ВСУ укрепленного района

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны Российской Федерации показало кадры, на которых можно рассмотреть оставленный украинской армией укрепленный район. Видео было обнародовано в пятницу, 22 апреля.

Уточняется, что украинские военные не захотели сдаваться в плен ВС РФ и были выбиты с укрепленных позиций в результате штурма.

В процессе отступления они оставили свои вооружения, гранатометы и боеприпасы. Также на позиции остались около двадцати тел погибших украинских солдат.

В российском оборонном ведомстве добавили, что укрепление имело много окопов и заглубленных бункеров из бетона, передает газета «Известия».

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.