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Москвичей пригласили поучаствовать в творческом конкурсе «Арт-проект: моя Москва!»

Араз Салехов

Город
Москвичей пригласили поучаствовать в творческом конкурсе «Арт-проект: моя Москва!»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителей города пригласили принять участие в творческом конкурсе «Арт-проект: моя Москва!». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Конкурс пройдет по двум направлениям («Рисунок» и «Макет») в трех номинациях — «Город будущего: развитие города и транспорта, создание уникальных зданий и объектов», «Я шагаю по Москве: прогулка по известным улицам и паркам столицы, дорога в школу, вид из окна» и «В ритме столицы: транспортная инфраструктура, благодаря которой мы передвигаемся по городу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участниками направления «Рисунок» могут стать дети и подростки в возрасте от пяти до шестнадцати лет, в «Макете» могут поучаствовать горожане от 16 до 22 лет.

Заявку на участие можно подать до 30 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Москве объявили о начале конкурса реставраторов для восстановления монумента «Покорителям космоса».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 мая, а итоги будут подведены 13 мая.

Также в столице объявили победителей седьмого и восьмого Всероссийского телевизионного студенческого конкурса.

Торжественная церемония прошла в кинозале Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова. Организатором события выступает фонд «Академии Российского телевидения».

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