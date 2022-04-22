В ЛНР сообщили о начале фильтрационных мероприятий в Харьковской области

Военнослужащий Народной милиции ЛНР ведет разминирование местности с помощью робототехнического комплекса «Уран-6» / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Специальные службы и военные из состава сил ЛНР начали проводить фильтрационные мероприятия в Харьковской области, чтобы выявить людей, связанных с ВСУ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в Telegram-канале МВД Луганской народной республики.

В рамках мероприятий спецслужбы проверяют местных жителей и ветеранов боевых действий на наличие каких-либо связей с украинской армией.

— Одно из таких лиц, бывший военнослужащий, передавал данные о передвижениях и базировании колонн военной техники Российской Федерации своим старым товарищам-сослуживцам, — рассказали в МВД.

До этого сообщалось, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум по теме политического будущего региона. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил начальник временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он также рассказал, что местные жители активно используют термин «новая Украина», говоря о стране, которая была освобождена от националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.