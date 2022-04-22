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Московских студентов пригласили научиться публичным выступлениям

Антон Махов

Город
Московских студентов пригласили научиться публичным выступлениям
Фото: Pixabay

Городской проект «Дебатл» приглашает молодых людей поучаствовать в соревновательных обсуждениях, научиться секретам публичных выступлений и эффективно выстраивать коммуникацию. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Кастинг на участие проведут с 25 по 28 апреля, регистрацию можно пройти до 23 числа. К участию допускаются команды от двух до четырех человек, это должны быть студенты из одного вуза. На сайте мэра Москвы также подчеркивают, что данные соревнования впервые проводят в командном формате, до этого участники дебатировали по одному. В этот раз им придется проявить умение работать в команде. В программу тренингов отдельно добавлены группообразующие элементы.

Занятия будут проводить спичрайтеры, эксперты деловых переговоров, актеры, режиссеры театра и кино. Победители соревнований получат туристическую поездку по России.

19 апреля в Москве были объявлены победители седьмого и восьмого Всероссийского телевизионного студенческого конкурса. Торжественная церемония прошла в кинозале Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова, организатором которой является фонд «Академии Российского телевидения».

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