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В Америке спрогнозировали «большую беду» из-за политики Байдена

Полина Долганова

В мире
В Америке спрогнозировали «большую беду» из-за политики Байдена
Фото: flickr/whitehouse

Политика нынешнего президента США Джо Байдена привела к росту цен на энергетические носители в стране и высокой инфляции. Такое мнение выразила журналист Андреа Видбург в статье для издания American Thinker.

— Наверное, американцы выдержат такое увеличение топливных цен, но если наложить на это современную теорию денег, согласно которой Америка может печатать деньги бесконечно и никто этого не заметит, то мы окажемся в большой беде, — написала Видбург.

Она добавила, что демократы, скорее всего, разгромно проиграют на промежуточных выборах в США, передает РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, а также рост цен на газ и продукты в стране. Об этом политик и бизнесмен заявил в субботу, 9 апреля, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Недавно Трамп также заявил, что самую большую угрозу для США представляют политики внутри страны. Он добавил, что эта угроза гораздо более масштабная, нежели Россия и Китай.

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