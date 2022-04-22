Коллекция Московского зоопарка пополнилась бородатой неясытью

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке объявили о появлении бородатой неясыти, она переселилась из квартиры кипера. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба зоосада.

— У нас появилась бородатая неясыть — пока единственная в зоопарке. Этот вид уникален среди сов образом жизни, так как охотится преимущественно в сумерках. Сова с детства росла у кипера, который ее выходил. Она — из по-настоящему спасенных совят, — говорится в сообщении.

Уточняется, что птицу нельзя было вернуть в природу сразу, поскольку она привыкла к людям, выпускать ее было просто опасно.

Сейчас птица живет вместе с другими неясытями: одной длиннохвостой и двумя обыкновенными, а также с болотной совой, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в Московском зоопарке впервые за десять лет вывели птенцов редкие длиннохвостые неясыти.

Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут свои семьи и обзаведутся потомством.

Помимо этого, с зимовки в столичные парки возвращаются чибисы обыкновенные, пигалицы или луговки.

Эти редкие птицы, как уточняется, занесены в Красную книгу Москвы. Они выделяются хохолком из длинных узких перьев, темным оперением и белой грудкой.