Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коллекция Московского зоопарка пополнилась бородатой неясытью

Араз Салехов

Город
Коллекция Московского зоопарка пополнилась бородатой неясытью
Фото: Telegram / Московский Зоопарк
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке объявили о появлении бородатой неясыти, она переселилась из квартиры кипера. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба зоосада.

— У нас появилась бородатая неясыть — пока единственная в зоопарке. Этот вид уникален среди сов образом жизни, так как охотится преимущественно в сумерках. Сова с детства росла у кипера, который ее выходил. Она — из по-настоящему спасенных совят, — говорится в сообщении.

Уточняется, что птицу нельзя было вернуть в природу сразу, поскольку она привыкла к людям, выпускать ее было просто опасно.

Сейчас птица живет вместе с другими неясытями: одной длиннохвостой и двумя обыкновенными, а также с болотной совой, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в Московском зоопарке впервые за десять лет вывели птенцов редкие длиннохвостые неясыти.

Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут свои семьи и обзаведутся потомством.

Помимо этого, с зимовки в столичные парки возвращаются чибисы обыкновенные, пигалицы или луговки.

Эти редкие птицы, как уточняется, занесены в Красную книгу Москвы. Они выделяются хохолком из длинных узких перьев, темным оперением и белой грудкой.

Читайте также:
Зоопарки Птицы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте