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Экс-судья столичного Арбитражного суда Елена Кондрат не явилась на заседание. Следователи устанавливают ее местонахождение. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

На сегодня было назначено заседание Верховного суда о рассмотрении жалобы Кондрат на решение об аресте. Однако обвиняемая в суд не пришла.

По данным Telegram-канала «112», защитник Кондрат объяснил, что та поехала в больницу. В то же время прокуратура настаивает, что экс-судья покинула квартиру накануне вечером. В медицинских учреждениях на территории Москвы и области ее не обнаружили.

Напомним, уголовное дело в отношении судьи возбудили в ноябре 2021 года.

Елена Кондрат подозревается в посредничестве во взяточничестве. В сентябре 2020 года она предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

В ходе заседания следователь отметил, что Кондрат пыталась сменить фамилию на Хондрат, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако женщина назвала эти утверждения ложными.