Песков сообщил о необходимости изучить доклад Минюста об иноагентах

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле планируют рассмотреть доклад Минюста Российской Федерации с инициативами, которые касаются деятельности иностранных агентов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Требуется рассмотрение, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого Минюст России предложил убрать маркировку у иностранных агентов в социальных сетях, оставив ее только для профессиональной деятельности. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко. Он уточнил, что маркировка также должна быть сохранена при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом. Также Минюст предложил ввести возможности выхода из реестра.

В этот же день глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, а также запретить иноагентам вести просветительскую и преподавательскую работу с несовершеннолетними.