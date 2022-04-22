Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 3 Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов посетил Сколковский институт наук и технологий. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сколтех предлагает свои разработки для развития транспортных систем. Проекты института могут быть использованы для улучшения работы и эффективности городского электротранспорта, систем безопасности, строительства и снижения загруженности дорог, — заявил он.

Также ректор института Александр Кулешов подчеркнул, что Сколтех разработал ряд технологий, которые в состоянии принести несомненную пользу городу.

— Для науки очень важно иметь промышленного заказчика. И мы рады видеть, что команда Максима Ликсутова отчётливо понимает нужды города и открыта к конструктивному сотрудничеству с передовой наукой, — отметил глава института.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» рассказали, что в Сколтехе разрабатывают специальные накопители энергии, искусственный интеллект для транспортных систем города, суперкомпьютеры, новые материалы для легких инженерных конструкций в строительстве и машиностроении, а также инновационные технологии для обеспечения высокоскоростной беспроводной связи.

Помимо этого, заммэра сообщил об обновлении списка улиц в сервисе «Парковки России».

Так, создатели приложения добавили еще 265 улиц Санкт-Петербурга, где можно оплатить парковку до конца 2022 года.

В пятницу, 22 апреля, стало известно, что с лета текущего года в столице запустят первые в мире электрические суда.

Уточняется, что данное нововведение является абсолютно экологичным и нетоксичным. Уникальная система зарядки прямо в причалах будет работать во время остановок.