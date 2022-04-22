Пользователям приложения «Парковки России» рассказали об обновлении списка улиц в сервисе

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Теперь в приложении «Парковки России» можно оплатить стоянку автомобиля на еще 265 улицах Санкт-Петербурга до конца этого года. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— После того, как приложение «Парковки России» стало доступно в Санкт-Петербурге, к нашей системе подключились еще 100 тысяч пользователей. В этом году мы продолжим работать над расширением функционала сервиса, чтобы сделать его еще удобнее, — заявил он.

В Telegram-канале Дептранс Москвы напомнили, что приложение работает в Петербурге с конца февраля этого года.

Помимо этого, стало известно, что теперь москвичи могут скачивать приложения правительства города в российском магазине приложений RuMarket.

В частности, приложения «Наш город», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Дневник МЭШ»», «Московский транспорт», «Метро Москвы», «Тройка: пополнение и проверка», «Парковки России» теперь доступны для горожан.

Также в конце прошлого месяца в приложении «Парковки России» появился ряд обновлений.

Так, создатели добавили смену машины в абонементе на уличные парковки (в Москве); синхронизацию с календарем смартфона сроков действия круглосуточных резидентных разрешений и абонементами на уличных парковках (в Москве) и многое другое.