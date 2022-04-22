Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому вопросу

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому вопросу
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин отказывается от переговоров по Украине.

По словам дипломата, после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что глава РФ якобы не желает говорить о переговорах и «готовит масштабное наступление в Донбассе».

— Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что Путин говорит «нет», — цитирует Борреля РИА Новости.

В понедельник, 11 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер приехал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. После завершения своего визита Нехаммер охарактеризовал его как «недружественный». Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, с какой целью лидер австрийского государства приезжал в нашу страну. Собеседник «ВМ» полагает, что Нехаммер сыграл роль «высокопоставленного почтальона». Его задачей было передать послание от лидеров Евросоюза.

Эксперт добавил, что, судя по высказываниям Нехаммера уже после визита в Москву, на этот раз убедить российского президента изменить внешнюю политику не удалось. Владимир Путин подтвердил канцлеру Австрии намерение освободить Донбасс, несмотря на санкции.

Читайте также:
Жозеп Боррель Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте