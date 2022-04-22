Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому вопросу

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин отказывается от переговоров по Украине.

По словам дипломата, после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что глава РФ якобы не желает говорить о переговорах и «готовит масштабное наступление в Донбассе».

— Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что Путин говорит «нет», — цитирует Борреля РИА Новости.

В понедельник, 11 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер приехал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. После завершения своего визита Нехаммер охарактеризовал его как «недружественный». Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, с какой целью лидер австрийского государства приезжал в нашу страну. Собеседник «ВМ» полагает, что Нехаммер сыграл роль «высокопоставленного почтальона». Его задачей было передать послание от лидеров Евросоюза.

Эксперт добавил, что, судя по высказываниям Нехаммера уже после визита в Москву, на этот раз убедить российского президента изменить внешнюю политику не удалось. Владимир Путин подтвердил канцлеру Австрии намерение освободить Донбасс, несмотря на санкции.