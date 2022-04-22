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Москву украсили к празднику Пасхи

Анастасия Колоскова

Город
Москву украсили к празднику Пасхи
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Столичные коммунальщики украсили город к Пасхе. В честь главного православного праздника, который в этом году отмечается 24 апреля, в Москве установку 600 декоративных конструкций. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— Город украшают яркие цветочные композиции, красочные пасхальные яйца, световые деревья, тоннели и другие символы праздника. Объемно-декоративные конструкции появились на участках будущего «Парка Яуза», в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и, конечно же, около Храма Христа Спасителя и на других территориях у храмов, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Кроме того, москвичей поздравят с Пасхой с городских билбордов, в том числе цифровых. А воскресным вечером после 20:00 на медиафасадах домов 8 и 28 на домах-книжках на Новом Арбате будут транслироваться поздравительные ролики.

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказал, что с 23 по 29 апреля на ВДНХ пройдет пасхальная программа, которая будет включать события для всей семьи. По ее совам, посетителей ждут интересные экскурсии и квесты, тематические игры и мастер-классы.

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