Журналистов «Вечерней Москвы» наградили благодарственными письмами Мосгордумы

Фото: пресс-служба Мосгордумы

22 апреля, в преддверии Дня российского парламентаризма в Мосгордуме журналистам вручили награды за освещение деятельности столичного парламента.

День российского парламентаризма отмечают 27 апреля, однако и день награждения был весьма символичным. 22 апреля 1863 года в доме графа Шереметева на улице Воздвиженка 6 состоялось торжественное открытие (первое заседание) Общей городской думы. Этот день можно считать точкой отсчета нового периода в истории московского общественного управления. Сегодня же Мосгордума, по словам ее председателя Алексея Шапошникова — это самый открытый и технологически прогрессивный парламент страны.

Алексей Шапошников поблагодарил журналистов, освещающих деятельность Мосгордумы, за плодотворную работу.

— Хочу сказать вам всем спасибо за терпение. Вы оперативно и объективно освещали деятельность Мосгордумы, информировали москвичей о важных для столицы законодательных решения. Вместе мы с вами достойно отвечали всем вызовам, — сказал Шапошников.

Коллектив «ВМ» наградили благодарственным письмом. которое из рук председателя Мосгордумы получил генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

— Работа журналиста очень интересная, но с Мосгордумой работать интересно вдвойне. Постоянно новые проекты, новая жизнь, никакой рутины. За это я хочу поблагодарить всех депутатов Мосгордумы. В следующем году будет 160 лет со дня первого заседания Общей городской думы, а «Вечерней Москве» в следующем году исполнится 100 лет. Я надеюсь, что наша интересная совместная работа продолжится, — сказал Георгий Рудницкий.

Благодарственное письмо «За лучшее освещение деятельности Московской городской думы в 2021 году» получила заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», редактор отдела «Московская власть» Юлия Тарапата.

1/5 Фото: Пресс-служба Мосгордумы 2/5 Фото: Пресс-служба Мосгордумы 3/5 Фото: Пресс-служба Мосгордумы 4/5 Фото: Пресс-служба Мосгордумы 5/5 Фото: Пресс-служба Мосгордумы

Мосгордума уже много лет реализует программу «Памяти Московского народного ополчения». За активное освещение патриотической программы благодарственное письмо получил специальный корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Алексей Хорошилов.