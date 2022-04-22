Журналистов «Вечерней Москвы» наградили благодарственными письмами Мосгордумы
22 апреля, в преддверии Дня российского парламентаризма в Мосгордуме журналистам вручили награды за освещение деятельности столичного парламента.
День российского парламентаризма отмечают 27 апреля, однако и день награждения был весьма символичным. 22 апреля 1863 года в доме графа Шереметева на улице Воздвиженка 6 состоялось торжественное открытие (первое заседание) Общей городской думы. Этот день можно считать точкой отсчета нового периода в истории московского общественного управления. Сегодня же Мосгордума, по словам ее председателя Алексея Шапошникова — это самый открытый и технологически прогрессивный парламент страны.
Алексей Шапошников поблагодарил журналистов, освещающих деятельность Мосгордумы, за плодотворную работу.
— Хочу сказать вам всем спасибо за терпение. Вы оперативно и объективно освещали деятельность Мосгордумы, информировали москвичей о важных для столицы законодательных решения. Вместе мы с вами достойно отвечали всем вызовам, — сказал Шапошников.
Коллектив «ВМ» наградили благодарственным письмом. которое из рук председателя Мосгордумы получил генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.
— Работа журналиста очень интересная, но с Мосгордумой работать интересно вдвойне. Постоянно новые проекты, новая жизнь, никакой рутины. За это я хочу поблагодарить всех депутатов Мосгордумы. В следующем году будет 160 лет со дня первого заседания Общей городской думы, а «Вечерней Москве» в следующем году исполнится 100 лет. Я надеюсь, что наша интересная совместная работа продолжится, — сказал Георгий Рудницкий.
Благодарственное письмо «За лучшее освещение деятельности Московской городской думы в 2021 году» получила заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», редактор отдела «Московская власть» Юлия Тарапата.
Мосгордума уже много лет реализует программу «Памяти Московского народного ополчения». За активное освещение патриотической программы благодарственное письмо получил специальный корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Алексей Хорошилов.