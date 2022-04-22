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Более 13 тысяч человек обеспечат безопасность во время пасхальных мероприятий в столице

Лейла Алиева

Город
Более 13 тысяч человек обеспечат безопасность во время пасхальных мероприятий в столице
Фото: МВД

Безопасность мероприятий в рамках празднования Пасхи в столице обеспечат более 13 тысяч правоохранителей. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— 23 и 24 апреля 2022 года в 511 православных храмах и монастырях Московской епархии состоятся праздничные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения. Для обеспечения охраны общественного порядка на территории города планируется задействовать наряд численностью свыше 13,7 тысячи человек, — рассказали в пресс-службе.

При этом среди них будет около 8 тысяч сотрудников полиции и 3 тысяч представителей Росгвардии, а также 2,7 тысячи народных дружинников, передает ТАСС.

22 апреля пресс-служба Департамента культуры Москвы сообщила о том, что в честь праздника Пасхи, который в этом году отмечается 24 апреля, столичный Парк Горького подготовил специальную программу. Посетителей парка в этот день встретит звонница, которая расположится у балюстрады за аркой главного входа. Там же будет установлена инсталляция в стиле ленд-арт. Она будет представлять собой четыре пасхальных яйца, которые выполнят в технике плетения из натуральных веток и ротанга.

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