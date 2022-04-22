Парк Горького подготовил праздничную программу к Пасхе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В честь праздника Пасхи, который в этом году отмечается 24 апреля, столичный парк Горького подготовил специальную программу. Об это сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

— Парк Горького 24 апреля приглашает встретить весну и главный христианский праздник — Пасху. Весь день на разных площадках будет звучать музыка, пройдут танцевальные и хоровые выступления, будет работать Городок мастеров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посетителей парка в этот день встретит звонница, которая расположится у балюстрады за аркой главного входа. Там же будет установлена инсталляция в стиле лэнд-арт. Она будет представлять собой четыре пасхальных яйца, которые выполнят в технике плетения из натуральных веток и ротанга.

Также в парке в воскресенье состоится специальная детская развлекательная программа.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали москвичам, что посмотреть и чем себя занять в предстоящие субботу и воскресенье.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказал, что с 23 по 29 апреля на ВДНХ пройдет пасхальная программа, которая будет включать события для всей семьи. По ее совам, посетителей ждут интересные экскурсии и квесты, тематические игры и мастер-классы.