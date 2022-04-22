Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Парк Горького подготовил праздничную программу к Пасхе

Анастасия Колоскова

Город
Парк Горького подготовил праздничную программу к Пасхе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В честь праздника Пасхи, который в этом году отмечается 24 апреля, столичный парк Горького подготовил специальную программу. Об это сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

— Парк Горького 24 апреля приглашает встретить весну и главный христианский праздник — Пасху. Весь день на разных площадках будет звучать музыка, пройдут танцевальные и хоровые выступления, будет работать Городок мастеров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посетителей парка в этот день встретит звонница, которая расположится у балюстрады за аркой главного входа. Там же будет установлена инсталляция в стиле лэнд-арт. Она будет представлять собой четыре пасхальных яйца, которые выполнят в технике плетения из натуральных веток и ротанга.

Также в парке в воскресенье состоится специальная детская развлекательная программа.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали москвичам, что посмотреть и чем себя занять в предстоящие субботу и воскресенье.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказал, что с 23 по 29 апреля на ВДНХ пройдет пасхальная программа, которая будет включать события для всей семьи. По ее совам, посетителей ждут интересные экскурсии и квесты, тематические игры и мастер-классы.

Читайте также:
развлекательная программа Парк Горького Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте