Выход станции метро «Черкизовская» временно закроют 24 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выход южного вестибюля на станции метро «Черкизовская» будет временно закрыт 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 22 апреля.

— 24 апреля будет закрыт выход № 1 станции метро «Черкизовская», который ведет к Восточному вокзалу. Там будут проводиться работы на инфраструктуре, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ограничения связаны с ремонтными работами. Чтобы совершить пересадку на станцию МЦК «Локомотив» или пройти к Восточному вокзалу, в ведомстве порекомендовали воспользоваться другими выходами из метро.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого в дептрансе сообщили, что в период с 30 апреля по 9 мая в столичном метрополитене не будут ходить поезда на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии в связи с началом строительных работ.

После открытия станции «Печатники» и ввода всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов, на станции «Печатники» — до 30 процентов. При этом пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии.