Венедиктова* и Невзорова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова* и еще шестерых человек, следует из перечня, обновленного ведомством в пятницу, 22 апреля.

Кроме того, в список иноагентов также включены Виктор Вахштайн*, Ярослав Сироткин*, Сергей Пархоменко*, Артур Асафьев*, Екатерина Лушникова* и Владимир Воронов*, следует из перечня.

15 апреля Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, художника-карикатуриста Сергея Елкина*, а также Регину Дзугкоеву*, Карена Шаиняна*, Марию Сабунаеву*, Алексея Семенова*, Кирилла Кругликова* и Романа Доброхотова*.

До этого Минюст признал иноагентом рэпера Ивана Дремина*, более известно как Face*.

1 апреля Минюст России включил в список СМИ-иноагентов историка и блогера Евгения Понасенкова*, основательницу портала The Bell Елизавету Осетинскую* и шестерых других журналистов.

Иноагентами также были признаны журналисты Виктор Воробьев*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова*, Анна Голубева*, Алла Константинова* и Мария Борзунова*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.