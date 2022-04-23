Зеленский заявил об отправке на Украину «того оружия, о котором просили»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что иностранные партнеры начали отправлять стране «то оружие, о котором она просила». Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале в субботу, 23 апреля.

— Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили, — сообщил он.

При этом украинский лидер не уточнил, о каком вооружении идет речь, передает РИА Новости.

21 апреля заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев сообщил, что Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.