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Зеленский заявил об отправке на Украину «того оружия, о котором просили»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил об отправке на Украину «того оружия, о котором просили»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что иностранные партнеры начали отправлять стране «то оружие, о котором она просила». Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале в субботу, 23 апреля.

— Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили, — сообщил он.

При этом украинский лидер не уточнил, о каком вооружении идет речь, передает РИА Новости.

21 апреля заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев сообщил, что Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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