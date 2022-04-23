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Пьяный мужчина в Бурятии насмерть придавил трехмесячную дочку во сне

Юлия Курганова

Происшествия
Пьяный мужчина в Бурятии насмерть придавил трехмесячную дочку во сне
Фото: gov.spb.ru

В бурятском улусе Ехэ-Цаган пьяный мужчина случайно насмерть придавил трехмесячную дочь. Об этом сообщается в пятницу, 22 апреля, на сайте СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Трагедия случилась 20 апреля. Глава семейства пришел домой пьяным, взял трехмесячную малышку из детской кроватки, положил к себе на постель, сам лег рядом и уснул. Во сне он перевернулся и случайно придавил дочь своим телом. Девочка умерла через несколько секунд от сдавливания верхних дыхательных путей.

Во время трагедии супруга мужчины отлучилась из дома и произошедшее заметила слишком поздно. Предполагается, что она тоже была пьяной, так как следователи обнаружили в доме несколько пустых бутылок из-под спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой семье воспитываются еще двое детей. Органы опеки поместили их в местный центр временного содержания несовершеннолетних.

21 апреля сообщалось, что мать в Москве ударила ребенка вилкой во время конфликта. В столичную больницу поступил подросток 2005 года рождения. Как объяснил он, во время конфликта с матерью она ударила его вилкой в бок. При этом в их квартире обнаружены антисанитарные условия.

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