Психотерапевт рассказала, что поможет избежать весеннего обострения

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Избежать весеннего обострения помогут физическая активность, пребывание на солнце и включение витаминов в рацион. Об этом рассказала заведующая кафедрой ментальных практик Академии социальных технологий, психотерапевт Галина Лабковская.

По ее словам, весеннее обострение может быть вызвано перепадами температур и сдвигами биоритмов. Такое состояние, как правило, характеризуется нарушением сна и нестабильным настроением.

Эксперт добавила, что поддерживать свое состояние в норме также помогут правильный режим сна, занятия йогой и дыхательные упражнения.

Кроме того, обострение может быть спровоцировано текущей ситуацией в мире. Для того, чтобы избежать тревожности, по словам Лабковской, рекомендуется следовать советам профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце» — то есть «не читать газеты перед обедом».

— Если вы пострадали от человека, находящего в состоянии обострения, не стоит вступать в конфликт, пытаться сразу разобраться в ситуации. В первую очередь постарайтесь успокоиться, — цитирует специалиста ТАСС.

До этого психологи назвали способ избавиться от плохих и навязчивых мыслей. Специалисты отмечают, что навязчивые мысли могут мешать нормальной жизни. Уменьшить их вред позволит тактика обретения контроля над сознанием.