«Не ваше дело»: экс-жена Моргенштерна ответила на слухи о проблемах с алкоголем у рэпера

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Бывшая супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина ответила на слухи о пристрастии своего экс-возлюбленного к алкоголю и наркотикам. Своей позицией на этот счет блогер поделилась в своем Telegram-канале.

— Я вас очень люблю, но сколько он пьет — не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне, капец, часто пишете про это. Поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу, — заявила девушка.

Недавно Моргенштерн обратился к своим поклонникам с просьбой посоветовать ему «хорошие рехабы». Свою просьбу музыкант сопроводил фотографией, на которой можно было рассмотреть алкогольные напитки и какие-то таблетки. Такая откровенность артиста насторожила фанатов.

10 апреля рэпер прокомментировал видео супруги, блогерши Дилары Зинатуллиной, где она рассказывает об их расставании. Артист поддержал бывшую жену, похвалив ее за то, как она спокойно, рассудительно и подробно объяснила поклонникам причины этого разрыва.

До этого, 7 апреля, Моргенштерн в новом треке сам намекнул на разлад в отношениях со своей женой Диларой Зинатуллиной.