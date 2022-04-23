«До рекорда не удастся добрать»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

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Температура воздуха в столице на следующей неделе будет постепенно снижаться с 16–17 градусов до 9–10. При этом ожидаются дожди, однако не очень интенсивные. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начало недели будет сопровождаться теплом и осадками.

— В понедельник и вторник у нас очень теплая погода, начиная с 16–17 градусов тепла и дождя. Но дожди будут не слишком интенсивными, так что на фоне теплой погоды это будет не так раздражать. Обычный дождь почти летнего характера, — рассказал синоптик.

Он отметил, что в среду температура начнет снижаться, во вторую половину недели дневные температуры составят 9–10 градусов тепла. Дожди придутся на пятницу и субботу, в остальные дни в этот период осадков не ожидается, заметил Шувалов.

Сильного ветра на неделе ждать не стоит, подчеркнул Шувалов.

— Ветер особой роли в формировании погоды на следующую неделю не играет. Это будет настоящая весенняя погода со своими гримасами, неустойчивого характера, но в нормальных переделах без чрезмерности, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, 1 мая в этом году, скорее всего, будет без осадков, дневные температуры составят плюс 8–9 градусов, а ночные — 1–3 градуса тепла.

При этом для апреля в 2022 году характерно обилие дождей, заметил собеседник «ВМ».

— Самая главная отличительная особенность этого апреля: в первую очередь большое количество осадков. До рекорда нам все-таки не удастся добрать, но уже 150 процентов нормы есть, температура чуть ниже обычной, — резюмировал специалист.

Шувалов заметил, что на этой неделе лето начинает проглядывать. Однако больше это касается не Москвы, а Екатеринбурга, Челябинска и Оренбурга, в которых в середине недели установится практически летняя температура.