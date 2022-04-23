Москвичам рассказали о ходе работ по промывке фасадов и цоколей зданий

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Бульварное кольцо Карта всех событий

Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы продолжаются в Москве. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Продолжаем масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий столицы, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сперва проводится очистка домов, которые выходят на центральные улицы, и вылетных магистралей. Так, 23 апреля прошла промывка зданий на улицах Красная Пресня и Земляной Вал, а также на Фрунзенской набережной и внутренней стороне Бульварного кольца.

В ходе работ используются профессиональные аппараты высокого давления. При очистке высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.

Среднее время работ, как уточняется, составляет два часа. Для промывки задействовано около 300 автовышек, 120 из которых находятся в ЦАО, уточнили в Telegram-канале комплекса.

18 апреля в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщили о продолжении работ в рамках месячника по благоустройству. Так, в Москве полным ходом идет очистка и промывка тоннелей и мостов.