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Минфин США заявил о вреде от эмбарго на российское топливо

Александр Афонин

В мире
Минфин США заявил о вреде от эмбарго на российское топливо
Фото: Twitter / USTreasury

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение эмбарго на российское топливо приведет к серьезным последствиям для Запада.

— Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, — сказала руководитель ведомства.

По ее словам, данный шаг не приведет к сильному негативному влиянию на Россию. Несмотря на то, что экспорт топлива уменьшится, доходы Москвы от него лишь вырастут, передает слова Йеллен РИА Новости.

Накануне с похожим заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, резкое введение эмбарго на российское топливо не только не приведет к моментальному миру на Украине, но и навредит всей экономике Евросоюза.

Шольц отметил, что кризис в Европе будет иметь сильное влияние на восстановление Украины. Также, он добавил, что Германия стремится избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов.

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