Столичные парки подготовили праздничную программу к Пасхе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Столичные парки подготовили праздничную программу в честь Пасхи. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Парке Горького можно будет собрать большой пазл, в «Сокольниках» побывать на спектаклях кукольного балагана с Петрушкой, а в саду «Эрмитаж» принять участие в мастер-классах по декупажу пасхальных фигур, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 24 апреля, жители столицы смогут принять участие в праздничных гуляниях. Например, на главной площади сада «Эрмитаж» гости смогут стать участниками мастер-классов по декупажу пасхальных фигур и созданию праздничных игрушек.

При этом Парк Горького подготовил традиционные забавы: «Ручеек», горелки, кошки-мышки и «Гуси-лебеди». В парке «Сокольники» аниматоры в традиционных образах дымковских игрушек будут развлекать гостей тематическими конкурсами, активностями и русскими забавами.

Гости Сада имени Н. Э. Баумана своими руками смастерят авторскую гирлянду, игрушку и пасхальный венок. В Бабушкинском парке выступит певица Анна Сизова.

Следом за ней будет выступление камерного хора Академии хорового искусства. Посетителей парка «Северное Тушино» ждут театр «Казачья вольная Русь», пение хора Сретенского монастыря и спектакль «Сказка о двух братьях», передает официальный сайт мэра Москвы.

22 апреля стало известно, что Москву украсили к празднику Пасхи. По всему городу установили 600 декоративных конструкций.