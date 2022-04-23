Жителям Подмосковья подобрали десять мероприятий на Пасху

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, территория Музей-усадьба Архангельское Карта всех событий

Множество мероприятий пройдет 24 апреля в Подмосковье в честь Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму в субботу, 23 апреля.

— Пасха — это один из самых важных христианских праздников в году, сама атмосфера этого дня пропитана светом и радостью. В Подмосковье в этот день состоится множество праздничных концертов и выставок, а самым ярким мероприятиям станут пасхальные гулянья на острове Русский в Серпухове, — отметила министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

Так, на острове Русский в Серпухове пройдут гуляния. Посетителей, помимо прочего, ждут выступления народных фольклорных коллективов.

В усадьбе «Архангельское» состоятся два мастер-класса, народные танцы и игры, а также три концерта. Парк «Патриот» проведет пасхальный фестиваль, где желающие смогут познакомиться с традициями празднования Пасхи и принять участие в мастер-классе.

Гостей музея усадьбы Мураново ждут праздничное богослужение в домовой церкви и тематические мастер-классы. Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока поприветствует гостей мастер-классами и возможностью зайти в храм Архангела Михаила, который обычно закрыт для посещения.

В Доме культуры «Фряново» гостей ждет концерт учащихся Фряновской детской школы искусств и других коллективов, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что столичные парки подготовили к Пасхе праздничную программу. Различные мероприятия пройдут 24 апреля.