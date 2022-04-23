В Минобороны предупредили о подготовке провокации СБУ в Лисичанске

Фото: Минобороны РФ

Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

— С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче, — сказал военный.

Генерал-полковник добавил, что наиболее вероятным сценарием провокации может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе Украины. В результате атаки будет взорван хладокомбинат порта, который находится в 500 метрах от военного объекта.

Российские военнослужащие, подчеркнул он, гуманно относятся к мирному населению. Они не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины, передает слова Мизинцева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что США готовят новые провокации с целью обвинения России в применении биологического, химического и тактического ядерного оружия.

По его словам, план является реакцией на успехи Москвы в проведении спецоперации. За последние два месяца Запад регулярно делал провокационные заявления о возможности применения российской стороной оружия массового поражения, заключил Кириллов.