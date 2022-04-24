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«Какой стыд!»: Садальский обрушился на «Современник» из-за «стертой» Хаматовой

Юлия Курганова

Общество
«Какой стыд!»: Садальский обрушился на «Современник» из-за «стертой» Хаматовой
Фото: Youtube / Стас Садальский

На днях с сайта театра «Современник» была удалена вся информация об актрисе Чулпан Хаматовой. Посмотреть в каких постановках играла артистка теперь нельзя. Между тем в учреждении звезда проработала около 20 лет.

Желание стереть актрису из истории «Современника» осудил Станислав Садальский. Театр, считает он, видел на своем веку многое — и плохое, и хорошее, но этой весной «он умер окончательно».

— Чулпан не успела что-то сказать негативное в латвийском интервью, ее имя стерли с афиши театра, где она прослужила 20 лет. Какой стыд, наш «Современник» — застойник, а не театр, — обрушился актер с критикой.

Садальский заявил, что труппа театра должна была вступиться за Хаматову, которую многие сегодня осуждают. Артист напомнил, как в 80-х годах КГБ запретил актеру Игорю Кваше выезжать за рубеж со спектаклем «Доктор Стокман». Тогда коллектив «Современника», выражая несогласие с решением Комитета, отказался от гастролей в Швеции.

— Тогда действительно был великий театр, будоражил умы людей! — написал Садальский в личном ЖЖ.

На днях Садальский вступился за Хаматову, которая заявила, что звание народной артистки РФ для нее ничего не значит. За эти слова Хаматову раскритиковали многие коллеги по сцене.

В конце марта Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

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