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Экономист Сорокина рассказала, кто получит выплаты ко Дню Победы

Александр Афонин

Общество
Экономист Сорокина рассказала, кто получит выплаты ко Дню Победы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доцент экономического факультета РУДН, кафедры экономических наук, Лариса Сорокина рассказала как будет работать указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в 2022 году.

— В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, — сказала она.

Сорокина добавила, что для тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предусмотрена выплата в размере 15 тысяч рублей.

Денежные средства получат граждане России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Эксперт отметила, что ветеранам не нужно обращаться в Пенсионный фонд для получения денежных средств. Они будут переведены вместе с пенсией в апреле и мае, передает агентство «Прайм».

6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

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