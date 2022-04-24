Ремонт 235 километров дорог пройдет в пяти городских округах Подмосковья

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На территории пяти городских округов Московской области до конца сезона проведут ремонт 235 километров региональных магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

— При этом порядка 100 километров покрытия обновят по просьбам жителей, обратившихся через портал «Добродел». Благодаря этому проезд для жителей Егорьевска, Воскресенска, Дмитрова, Одинцова и Волоколамска станет комфортнее и безопаснее, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В пресс-службе отметили, что наибольший объем работ будет в Егорьевском городском округе. Там отремонтируют около 63 километров дорог.

В Дмитровском городском округе осуществят ремонт 45 километров дорожного полотна.

Около 42 километров дорог обновят в Одинцовском городском округе.

В ходе работ произведут замену асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку. Ремонт начнется с наступлением благоприятных погодных условий и продолжится до сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

20 апреля стало известно, что на дорогах Подмосковья устранили более 39 тысяч ям. В Московской области продолжается ремонт дорожного покрытия.