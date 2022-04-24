Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи — Светлым Христовым Воскресением. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся, — говорится в сообщении.

Путин добавил, что рад работе патриарха Кирилла. Под его предстоятельством церковь развивает плодотворную работу с государством и вносит вклад в продвижение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения.

Российский лидер отметил, что Церковь сейчас заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми.

Помимо этого, он пожелал патриарху душевных сил и здоровья во благо всей Русской православной церкви и России.

Главное пасхальное богослужение состоялось в ночь на 24 апреля, в храме Христа Спасителя по случаю праздника Воскресения Христова. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.