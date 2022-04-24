Российские космонавты приготовили кулич на борту МКС

Фото: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами «испекли» пасхальный кулич на борту Международной космической станции (МКС).

Для этого им понадобилось несколько видов печенья, медовая коврижка, лепешка, джемы с лимоном и имбирем, а также мед. В состав космического кулича вошли печенье «Русское», «Восток», имбирное и с курагой.

Сверху кулич космонавты покрыли творогом с орехами и цукатами. Попробовать свое творение они планируют после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который скоро свяжется с космонавтами, передает ТАСС.

В ночь на 24 апреля в храме Христа Спасителя состоялось главное пасхальное богослужение по случаю праздника Воскресения Христова. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил всех православных верующих с праздником Воскресения Христова. Он отметил, что Пасха является самым главным и радостным праздником для христиан. В этот день верующие вспоминают Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте.