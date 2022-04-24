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Регулярные речные маршруты впервые запустят в Москве

Евгений Белоусов

Город
Регулярные речные маршруты впервые запустят в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Регулярные водные маршруты появятся в этом году в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 апреля.

— В этом году мы запустим первые регулярные водные маршруты, улучшится работа и круизных судов. Северный речной вокзал, где официально запущена навигация, станет гаванью для 100 теплоходов, которые связывают Москву с 41 российским городом, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

В новом сезоне планируется внедрить удобное расписание и создать девять маршрутов для экскурсионно-прогулочного флота. При этом будет запущен регулярный электрический транспорт.

Кроме того, после реконструкции будет открыт Южный речной вокзал. Первые теплоходы отчалят уже 25 апреля, а с 30 апреля вновь заработает речной трамвайчик от вокзала до Захаркова, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии летней навигации на Москве-реке. По его словам, Северный речной вокзал в прошлом году посетили два миллиона человек.

С его причалов отправили более 700 тысяч пассажиров круизного и прогулочного флота, а переправой до причала в Захаркове воспользовалось свыше 50 тысяч человек.

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