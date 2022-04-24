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Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США

Евгений Белоусов

В мире
Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США
Фото: Gryffindor / CC BY-SA 3.0

Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин в воскресенье, 24 апреля.

— Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг: за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства, — сказал дипломат.

По словам Славкина, консульство также испытывает определенные трудности с выплатой зарплат сотрудникам. В миссии не могут выписывать чеки, а все банковские карты заблокированы.

— Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет, — добавил он.

Расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. Славкин заключил, что в консульство постоянно поступают угрозы как на русском, так и на английском языках, передает РИА Новости.

В этот же день российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона заблокировали работу диппредставительства. Он также подтвердил факт поступающих в посольства угроз.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности.

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