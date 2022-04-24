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Антонов заявил, что работа посольства РФ блокируется властями Вашингтона

Александр Афонин

В мире
Антонов заявил, что работа посольства РФ блокируется властями Вашингтона
Фото: vk/rusembusa

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона заблокировали работу диппредставительства. Об этом он сообщил в воскресенье, 24 апреля.

— По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, — рассказал посол.

Антонов добавил, что в адрес российских дипломатов поступали телефонные звонки и письма с угрозами. По его словам, одно время блокировался даже выезд из посольства, передает РИА Новости.

9 апреля Антонов выразил мнение, что есть угроза военного противостояния с США. Он отметил, что действия западной стороны на фоне российской спецоперации на Украине опасны и провокационны.

16 апреля российский посол заявил, что власти США пытаются заставить страны Латинской Америки примкнуть к санкциям против России. Он добавил, что Вашингтон не думает о последствиях, которые могут понести латиноамериканские страны в случае введения санкционных мер против Москвы.

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