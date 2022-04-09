Посол Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США

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Действия западной стороны на фоне российской спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, страны Запада принимают непосредственное участие в происходящем, поскольку продолжают поставлять Киеву вооружения.

Антонов добавил, что Минские соглашения утратили свою силу из-за националистического безумия киевского режима, который выбрал путь быстрой милитаризации. Страны — участники Североатлантического альянса (НАТО) в свою очередь наполнили Украину вооружениями, а украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании приобрести ядерное оружие, передает РИА Новости.

— Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства, — отметил Антонов, добавив, что западное оружие на Украине станет законной целью для российской армии.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран — участников Североатлантического альянса (НАТО) поставить в Киев оружие. По его словам, нынешнюю украинскую повестку можно назвать очень простой. Он добавил, что основная помощь Украине должна заключаться в том, чтобы снабдить ее всем необходимым.

В свою очередь МИД России призвал международное сообщество прекратить поставки оружия Украине после ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.