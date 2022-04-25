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В Польше испугались, что Россия разрушит НАТО «руками Варшавы»

Егор Провоторов

В мире
В Польше испугались, что Россия разрушит НАТО «руками Варшавы»
Фото: depositphotos

Польский генерал и экс-начальник контрразведки местной армии Петр Пытель выразил испуг относительно того, что Россия может «разрушить НАТО» руками Варшавы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, пишет портал Onet.

По словам военачальника, «некоторые лица» в Польше своими действиями якобы угрожают Североатлантическому альянсу, одновременно продвигая российские интересы. Пытель заметил, что у этих лиц есть «тезисы», которые заключаются в крахе западной системы мироустройства и развале НАТО.

Также польский генерал подчеркнул, что его беспокоят идеи о создании экономических организаций, которые могли бы выступить альтернативой Евросоюзу. По его мнению, Варшава во многих сферах якобы «находится под влиянием России», пишет РИА Новости.

Накануне другой польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками этой страны Вальдемар Скшипчак заявил, что британский премьер Борис Джонсон во время визита в Индию раскрыл военную тайну, заявив, что польские военные обучают украинцев использованию средств противовоздушной обороны.

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