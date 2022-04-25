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В Киеве подтвердили прибытие Остина и Блинкена на Украину

Егор Провоторов

В мире
В Киеве подтвердили прибытие Остина и Блинкена на Украину
Фото: flickr/statephotos

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. Об этом вечером в воскресенье, 24 апреля, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, самолет с политиками из Соединенных Штатов приземлился в киевском аэропорту днем в воскресенье, в настоящее время Остин и Блинкен общаются с президентом Украины Владимиром Зеленским.

За пару часов до этого информацию о диалоге между главами Госдепа и Пентагона с украинским лидером сообщали местные телеканалы.

Зеленский анонсировал визит глав Пентагона и Госдепартамента США в субботу, 23 апреля, по ходу пресс-конференции в киевском метро. При этом американская сторона не подтверждала данные об официальном визите в украинскую столицу.

На прошлой неделе, 15 апреля, Блинкен заявил, что конфликт на Украине может закончиться в конце 2022 года. Вашингтон поменял свою оценку касательно сроков проведения Россией военной специальной операции: ранее американские власти ожидали, что она пройдет в более сжатые сроки.

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