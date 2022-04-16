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Блинкен назвал вероятный срок окончания спецоперации РФ на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен назвал вероятный срок окончания спецоперации РФ на Украине
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что конфликт на Украине может закончиться в конце 2022 года. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, телеканал CNN.

Отмечается, что Вашингтон изменил свою оценку касательно сроков проведения Россией военной специальной операции: ранее американские власти ожидали, что она пройдет в более сжатые сроки.

12 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что сроки завершения спецоперации зависят от интенсивности боевых действий. По его словам, действия российских военных в некоторых регионах Украины связаны только с необходимостью сковать силы противника и создать условия для более активных боевых действий в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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