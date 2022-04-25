Британские СМИ рассказали о «преступлении» США против всего мира

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Политический обозреватель Саид Халил аль-Абси в материале для британского издания Rai Al Youm поделился мнением, что Соединенные Штаты совершили «преступление», когда заморозили резервы российского Центробанка и оказали беспрецедентное давление на мировые державы, чтобы те присоединились к санкциям против России.

По словам аль-Абси, подобное решение Вашингтона подрывает доверие к мировой финансовой системе и Белому дому, который может в одночасье заморозить валютные резервы любого государства мира.

— Когда они прибирают к рукам чужие деньги одним росчерком пера, то нарушают один из важнейших принципов экономического строя — принцип экономической свободы, — говорится в статье.

По мнению публициста, сейчас все страны почувствовали на себе влияние антироссийских ограничительных мер, которые препятствуют экспорту и импорту, что привело уже во многих странах к росту цен и дефициту. Аль-Абси призвал мировые державы положить конец зловредной гегемонии США.