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Британские СМИ рассказали о «преступлении» США против всего мира

Егор Провоторов

В мире
Британские СМИ рассказали о «преступлении» США против всего мира
Фото: whitehouse

Политический обозреватель Саид Халил аль-Абси в материале для британского издания Rai Al Youm поделился мнением, что Соединенные Штаты совершили «преступление», когда заморозили резервы российского Центробанка и оказали беспрецедентное давление на мировые державы, чтобы те присоединились к санкциям против России.

По словам аль-Абси, подобное решение Вашингтона подрывает доверие к мировой финансовой системе и Белому дому, который может в одночасье заморозить валютные резервы любого государства мира.

— Когда они прибирают к рукам чужие деньги одним росчерком пера, то нарушают один из важнейших принципов экономического строя — принцип экономической свободы, — говорится в статье.

По мнению публициста, сейчас все страны почувствовали на себе влияние антироссийских ограничительных мер, которые препятствуют экспорту и импорту, что привело уже во многих странах к росту цен и дефициту. Аль-Абси призвал мировые державы положить конец зловредной гегемонии США.

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