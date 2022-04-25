Кардиолог предупредил об опасности резкого снижения артериального давления

Фото: Depositphotos

При каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую помощь и чем опасно внезапное снижение артериального давления, рассказал главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев.

Специалист заметил, что границы нормального давления шире, чем общепринятые — 120/80. По его словам, нижний предел нормы — 90/60, а верхний — 140/90.

Резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать разрыв сердечной мыщцы, при этом врачи редко говорят о риске внезапного снижения давления, заметил Шугушев. Оно, по словам эксперта, влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.

— При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени, — добавил кардиолог в интервью Радио Sputnik.

При появлении головокружения, слабости или нарушения координации стоит обязательно измерить давление, подчеркнул эксперт. При показаниях тонометра за пределами нижних показателей (ниже 85/60) стоит вызвать скорую.

Накануне профессор Университета в Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани назвал среди самых явных признаков ишемической болезни сердца боли в груди. Они могут проявляться в том числе как дискомфорт или чувство стеснения и тяжести, пояснил он. При этом симптомы обостряются при стрессе или напряжении.