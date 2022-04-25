Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиолог предупредил об опасности резкого снижения артериального давления

Егор Провоторов

Общество
Кардиолог предупредил об опасности резкого снижения артериального давления
Фото: Depositphotos

При каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую помощь и чем опасно внезапное снижение артериального давления, рассказал главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев.

Специалист заметил, что границы нормального давления шире, чем общепринятые — 120/80. По его словам, нижний предел нормы — 90/60, а верхний — 140/90.

Резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать разрыв сердечной мыщцы, при этом врачи редко говорят о риске внезапного снижения давления, заметил Шугушев. Оно, по словам эксперта, влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.

— При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени, — добавил кардиолог в интервью Радио Sputnik.

При появлении головокружения, слабости или нарушения координации стоит обязательно измерить давление, подчеркнул эксперт. При показаниях тонометра за пределами нижних показателей (ниже 85/60) стоит вызвать скорую.

Накануне профессор Университета в Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани назвал среди самых явных признаков ишемической болезни сердца боли в груди. Они могут проявляться в том числе как дискомфорт или чувство стеснения и тяжести, пояснил он. При этом симптомы обостряются при стрессе или напряжении.

Читайте также:
Врачи кардиология артериальное давление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте