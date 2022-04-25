Комплекс коллекторов «Ленинский-131» модернизируют на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) начались работы, связанные с модернизацией комплекса коллекторов «Ленинский-131». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Для нас важно не менять привычный уклад жизни местных жителей, даже если дело касается улучшений. Устройство коллектора в полной мере позволяет проводить работы по модернизации подземного сооружения без проведения земляных работ, не нарушая внешний вид города, а также без отключения от горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления и других энергоресурсов более чем 190 тысяч жителей районов Обручевский и Тропарево-Никулино, — рассказал генеральный директор компании АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

Сам комплекс расположен в районах Обручевский и Тропарево-Никулино. Планируется, что объект сдадут во второй половине 2024 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты объявили о завершении модернизации комплекса коллекторов «Коровино» в Северном административном округе (САО) Москвы. Коллектор «Коровино» обеспечивают электроэнергией и услугами связи более 84 тысяч человек в Западном Дегунине.