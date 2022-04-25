Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комплекс коллекторов «Ленинский-131» модернизируют на юго-западе Москвы

Араз Салехов

Город
Комплекс коллекторов «Ленинский-131» модернизируют на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) начались работы, связанные с модернизацией комплекса коллекторов «Ленинский-131». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Для нас важно не менять привычный уклад жизни местных жителей, даже если дело касается улучшений. Устройство коллектора в полной мере позволяет проводить работы по модернизации подземного сооружения без проведения земляных работ, не нарушая внешний вид города, а также без отключения от горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления и других энергоресурсов более чем 190 тысяч жителей районов Обручевский и Тропарево-Никулино, — рассказал генеральный директор компании АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

Сам комплекс расположен в районах Обручевский и Тропарево-Никулино. Планируется, что объект сдадут во второй половине 2024 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты объявили о завершении модернизации комплекса коллекторов «Коровино» в Северном административном округе (САО) Москвы. Коллектор «Коровино» обеспечивают электроэнергией и услугами связи более 84 тысяч человек в Западном Дегунине.

Читайте также:
Москва модернизация Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте