Более пяти тысяч пар сыграли свадьбы в Петербурге за два месяца

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Минувшей зимой в Санкт-Петербурге прошло множество церемоний бракосочетания. Как сообщили в Петростате, только за два месяца в Северной столице зарегистрировали 5 617 браков. Церемонии прошли в ЗАГСах и на выездных площадках в январе и феврале 2022 года.

Специалисты отмечают, что в городе активно развивается культура свадебных торжеств. Так, председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что в настоящее время ведется разработка законопроекта, который разрешит проводить регистрацию браков не только в загсах, но и во дворцах, в музеях, парках и других общественных местах.

Также отмечается, что Петербург еще в 2019 году приобрел неофициальный статус свадебной столицы России, когда на тысячу человек заключили 8,7 брака (или 87 свадеб на 10 тысяч жителей Северной столицы), что было самым высоким показателем по стране, передает издание «Невские новости». Многие специально приезжают в Северную столицу из других городов, чтобы сыграть свадьбу именно здесь.

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