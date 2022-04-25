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В Японии возмутились сравнением императора Хирохито с Гитлером

Георгий Соланович

В мире
В Японии возмутились сравнением императора Хирохито с Гитлером
Фото: depositphotos

Сравнение 124-го императора Японии Хирохито с немецкими и итальянскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини некорректно и заслуживает «глубочайшего сожаления». Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил заместитель генсека кабинета министров Японии Есихико Исодзаки.

На минувших выходных на официальной странице кабмина Украины в Twitter был опубликован видеоролик, в котором Хирохито был поставлен в один ряд с Гитлером и Муссолини.

— Постановка в один ряд императора Сева с Гитлером и Муссолини совершенно некорректна и заслуживает глубочайшего сожаления. Через посольство Японии на Украине мы сделали представлении украинскому правительству с требованием удалить (запись — прим. «ВМ»), — подчеркнул Исодзаки.

По его словам, Киев уже удалил видео и принес свои извинения. В правительстве Украины также добавили, что не намеревались как-либо оскорбить «дружественный народ Японии», передает ТАСС.

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией. Также впервые за 11 лет там появилось определение, согласно которому острова являются территорией, «принадлежащей Японии».

Заявления о том, что Россия «незаконно оккупировала» территорию Южных Курил, являются попыткой официального Токио заполучить дополнительные очки перед Вашингтоном, который сегодня выступает его покровителем. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев.

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