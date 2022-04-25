Фото: Источник «ВМ»

Появилось новое видео пожара на нефтебазе в Брянской области. Кадры с места «Вечерней Москве» прислал очевидец в понедельник, 25 апреля.

На видео заметно сильное задымление. О причинах возгорания, а также о пострадавших или погибших в результате происшествия на данный момент информации не поступало.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Источник «ВМ»

Ранее стало известно, что произошел пожар на нефтебазе «Дружба» в Брянске. Огромное пламя было заметно из разных точек города. Очевидцы сообщали, что перед этим были слышны характерные хлопки, похожие на взрывы.

По информации кабмина региона, в местном МЧС подтвердили факт возникновения возгорания на предприятии.